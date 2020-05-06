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Американці на карантині надають перевагу вину і пиву - Nielsen

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. В умовах карантину жителі США стали частіше купувати алкогольні напої. Про це свідчать дані Nieslen, передає УНН з посиланням на The Drinks Business.

Американці на карантині надають перевагу вину і пиву - Nielsen

Так, у квітні продажі спиртних напоїв в США виросли на 16%, у порівнянні з квітнем 2019 року.

Дані Nieslen говорять про те, що американці в умовах карантину найчастіше купують вино і пиво.

Зокрема, продажі вина збільшилися на 14,1%, у річному вимірі.

А продажі пива - на 12,5% за рік, за тиждень - на 4,6%.

Нагадаємо, на українському ринку алкоголю з'явився новий винний напій незвичайного блакитного кольору - CAPRIZO.

Також нагадаємо, що українці, за підсумками минулого року, випили вина на 8 млрд грн. При цьому, продукція вітчизняного виробництва користується у нас більшим попитом і популярністю, ніж закордонні вина.

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