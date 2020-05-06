Американцы на карантине предпочитают вино и пиво - Nieslen
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В условиях карантина жители США стали чаще покупать алкогольные напитки. Об этом свидетельствуют данные Nieslen, передает УНН со ссылкой на The Drinks Business.
Так, в апреле продажи спиртных напитков в США выросли на 16%, в сравнении с апрелем 2019 года.
Данные Nieslen говорят о том, что американцы в условиях карантина чаще всего покупают вино и пиво.
В частности, продажи вина увеличились на 14,1%, в годовом исчислении.
А продажи пива – на 12,5% за год, за неделю – на 4,6%.
Напомним, на украинском рынке алкоголя появился новый винный напиток необычного голубого цвета - CAPRIZO.
Также напомним, что украинцы, по итогам прошлого года, выпили вина на 8 млрд грн. При этом, продукция отечественного производства пользуется у нас большим спросом и популярностью, чем заграничные вина.