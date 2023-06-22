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Американський бізнесмен Баффет на конференції у Лондоні закликав збільшити підтримку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Американський бізнесмен, філантроп Говард Грем Баффет, виступаючи на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) у Лондоні, закликав представників країн та бізнесів збільшити підтримку України та інвестиції в країну, передає кореспондент УНН.

Американський бізнесмен Баффет на конференції у Лондоні закликав збільшити підтримку України

Цитата

"Війна не завадить нам інвестувати десятки мільйонів доларів. Ми почали минулого року, і будемо продовжувати. Але про що я хочу попросити всіх присутніх, хто ще не взяв на себе зобов’язання(підтримувати Україну, - ред.): Активізуйтеся, активізуйтеся зараз. Коли Україні потрібні інвестиції, коли Україні потрібна підтримка, немає часу озиратися назад", - закликав Баффет.

Деталі

За його словами, сьогоднішні події в Україні "змінять хід історії", і країни та бізнеси "повинні бути на правильному боці". Бізнесмен розповів, що менш ніж 18 годин тому був в Україні, і "побачив деякі з тих самих зображень, які бачив у багатьох подорожах". Він висловив подяку "кожному, хто надає будь-яку допомогу" країні, однак зауважив, що "часом" країни "були боязкими".

"Ми були корисними, але ми були повільними. Часом ми були нерішучі. Ми не забезпечуємо українців усім необхідним для перемоги у цій війні. І що гірше, ми просимо Україну вести цю війну так, щоб ми самі її не вели", - наголосив Баффет.

Він звернувся до тих, хто стримується від підтримки України "зі страху", заявивши, що "ніхто ніколи не вигравав бій, боячись наслідків". Бізнесмен процитував слова сенатора США Джона МакКейна:"Не провокувати (російського диктатора володимира, - ред.) путіна означає проявити слабкість, яка на 100% спровокує путіна". 

Як зазначив Баффет, МакКейн "розумів наслідки нашого майже мовчання", коли у 2014 році росія тимчасово окупувала Крим та Донбас. Він заявив, що цього разу країни "не можуть помилитися у своєму судженні".

"Деякі стурбовані політикою. Ця політика призводить до вбивства людей щодня. Деякі стурбовані ескалацією війни. У них я просто запитую: Ви звертаєте увагу на те, як змінюється і вже змінився геополітичний ландшафт? Це не на користь нам, це не на користь нікому, хто сидить у цій кімнаті. Чи маєте ви хоч найменше уявлення про те, як виглядатиме наш світ, якщо ми дозволимо Україні програти?", - наголосив Баффет.

Підсумовуючи, бізнесмен заявив, що війна в Україні є війною проти цивільного населення, української та глобальної продовольчої безпеки, проти людства. Він додав, що росія спричинила найбільшу гуманітарну кризу та має понести відповідальність за воєнні злочини, які скоїла.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський у листопаді 2022 року вручив Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня за підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави у світі.

Раніше

У Великій Британії, у Лондоні, проходить міжнародна Конференція з питань відновлення України (URC 2023). Очікується, що вона стане продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких було проведено Швейцарією спільно з Україною в Лугано.

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