Розглянули можливість участі бізнесмена Баффета у Фонді відбудови України – Зеленський

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«Зустрівся з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом. Подякував за підтримку проекту створення фабрики-кухні, який започаткувала перша леді Олена Зеленська. Цей проект має велике значення. Також розглянули можливість участі пана Баффета у Фонді відбудови України», - написав Зеленський у Telegram.

Президент від імені всіх українців вручив Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня за підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави у світі.

Доповнення

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що повноцінний запуск Фонду відновлення України заплановано на кінець листопада – початок грудня 2022 року.