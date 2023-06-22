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Американский бизнесмен Баффетт на конференции в Лондоне призвал увеличить поддержку Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Американский бизнесмен, филантроп Говард Грэм Баффет, выступая на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023) в Лондоне, призвал представителей стран и бизнесов увеличить поддержку Украины и инвестиции в страну, передает корреспондент УНН.

Американский бизнесмен Баффетт на конференции в Лондоне призвал увеличить поддержку Украины

Цитата

"Война не помешает нам инвестировать десятки миллионов долларов. Мы начали в прошлом году, и будем продолжать. Но о чем я хочу попросить всех присутствующих, кто еще не взял на себя обязательства (поддерживать Украину, - ред.): Активизируйтесь, активизируйтесь сейчас. Когда Украине нужны инвестиции, когда Украине нужна поддержка, нет времени оглядываться назад", - призвал Баффетт.

Детали

По его словам, сегодняшние события в Украине "изменят ход истории", и страны и бизнесы "должны быть на правильной стороне". Бизнесмен рассказал, что менее 18 часов назад был в Украине, и "увидел некоторые из тех же изображений, которые видел во многих путешествиях". Он выразил благодарность "каждому, кто оказывает любую помощь" стране, однако заметил, что "порой" страны "были робкими".

"Мы были полезными, но мы были медлительными. Порой мы были нерешительны. Мы не обеспечиваем украинцев всем необходимым для победы в этой войне. И что хуже, мы просим Украину вести эту войну так, чтобы мы сами ее не вели", - подчеркнул Баффетт.

Он обратился к тем, кто сдерживается от поддержки Украины "из страха", заявив, что "никто никогда не выигрывал бой, боясь последствий". Бизнесмен процитировал слова сенатора США Джона МакКейна: "Не провоцировать (российского диктатора владимира, - ред.) путина означает проявить слабость, которая на 100% спровоцирует путина". 

Как отметил Баффетт, МакКейн "понимал последствия нашего почти молчания", когда в 2014 году россия временно оккупировала Крым и Донбасс. Он заявил, что на этот раз страны "не могут ошибиться в своем суждении".

"Некоторые обеспокоены политикой. Эта политика приводит к убийству людей ежедневно. Некоторые обеспокоены эскалацией войны. У них я просто спрашиваю: Вы обращаете внимание на то, как меняется и уже изменился геополитический ландшафт. Это не на пользу нам, это не на пользу никому, кто сидит в этой комнате. Имеете ли вы хоть малейшее представление о том, как будет выглядеть наш мир, если мы позволим Украине проиграть.", - подчеркнул Баффетт.

Подытоживая, бизнесмен заявил, что война в Украине является войной против гражданского населения, украинской и глобальной продовольственной безопасности, против человечества. Он добавил, что россия повлекла за собой наибольший гуманитарный кризис и должна понести ответственность за содеянные военные преступления.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года вручил Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V степени за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире.

Ранее

В Великобритании, в Лондоне, проходит международная Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2023). Ожидается, что она станет продолжением цикла ежегодных мероприятий, последнее из которых было проведено Швейцарией совместно с Украиной в Лугано.

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