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Американські вчені назвали допустиму норму алкоголю на місяць

Київ • УНН

 • 24417 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Помірне споживання алкоголю у молодому віці запобігає ризику розвитку серцево-судинних захворювань. До такого висновку прийшли американські вчені, передає УНН із посиланням на науковий журнал Journal of the American Heart Association.

Американські вчені назвали допустиму норму алкоголю на місяць

Вчені проаналізували інформацію про 4710 людей у ​​віці від 18 до 45 років. Вони вивчили, як часто кожен з добровольців "пиячив". Під цим малося на увазі вживання більше п'яти порцій алкоголю поспіль у чоловіків і більше чотирьох - у жінок. Одна порція була еквівалентна 350 г пива, 100 г вина або 40 г міцних спиртних напоїв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розвінчуємо міфи: як правильно пити горілку.

Фахівці з'ясували, що у чоловіків, які іноді дозволяли собі випити занадто багато алкоголю, був підвищений кров'яний тиск і рівень холестерину, а у жінок - рівень цукру в крові. Подібна закономірність особливо помітна у тих, хто зловживав алкоголем в середньому частіше разу на місяць. При цьому вищезазначені симптоми спостерігалися і серед тих, хто випивав зайве рідко.

Медики прийшли до висновку, що зниження частого споживання алкоголю у великих кількостях у молодому віці - хороший спосіб профілактики серцево-судинних захворювань.

"Навіть молодий організм не здатний без наслідків пережити вечірки з великою кількістю алкоголю, особливо якщо вони проходять частіше, ніж раз на місяць", - заявили фахівці.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, світовий експорт алкоголю досяг майже 100 млрд доларів. У тренді і алкоголь українського виробництва. Мова, в першу чергу, про горілку, тому як наша країна контролює сьогодні 2,5% світового експорту цього продукту.

Зазначимо, що до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників якісної горілки входять:

▪️ "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"),

▪️ "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"),

▪️ "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"),

▪️ ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка")

▪️ ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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