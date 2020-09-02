Американські вчені назвали допустиму норму алкоголю на місяць

Вчені проаналізували інформацію про 4710 людей у ​​віці від 18 до 45 років. Вони вивчили, як часто кожен з добровольців "пиячив". Під цим малося на увазі вживання більше п'яти порцій алкоголю поспіль у чоловіків і більше чотирьох - у жінок. Одна порція була еквівалентна 350 г пива, 100 г вина або 40 г міцних спиртних напоїв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розвінчуємо міфи: як правильно пити горілку.

Фахівці з'ясували, що у чоловіків, які іноді дозволяли собі випити занадто багато алкоголю, був підвищений кров'яний тиск і рівень холестерину, а у жінок - рівень цукру в крові. Подібна закономірність особливо помітна у тих, хто зловживав алкоголем в середньому частіше разу на місяць. При цьому вищезазначені симптоми спостерігалися і серед тих, хто випивав зайве рідко.

Медики прийшли до висновку, що зниження частого споживання алкоголю у великих кількостях у молодому віці - хороший спосіб профілактики серцево-судинних захворювань.

"Навіть молодий організм не здатний без наслідків пережити вечірки з великою кількістю алкоголю, особливо якщо вони проходять частіше, ніж раз на місяць", - заявили фахівці.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, світовий експорт алкоголю досяг майже 100 млрд доларів. У тренді і алкоголь українського виробництва. Мова, в першу чергу, про горілку, тому як наша країна контролює сьогодні 2,5% світового експорту цього продукту.

Зазначимо, що до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників якісної горілки входять:

▪️ "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"),

▪️ "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"),

▪️ "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"),

▪️ ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка")

▪️ ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").