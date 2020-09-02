Американские ученые назвали допустимую норму алкоголя в месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Умеренное потребление алкоголя в молодом возрасте предотвращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли американские ученые, передает УНН со ссылкой на научный журнал Journal of the American Heart Association.
Ученые проанализировали информацию о 4710 человеках в возрасте от 18 до 45 лет. Они изучили, как часто каждый из добровольцев "пил". Под этим подразумевалось употребление более пяти порций алкоголя подряд у мужчин и более четырех - у женщин. Одна порция была эквивалентна 350 г пива, 100 г вина или 40 г крепких спиртных напитков.
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Специалисты выяснили, что у мужчин, которые иногда позволяли себе выпить слишком много алкоголя, было повышенное кровяное давление и уровень холестерина, а у женщин - уровень сахара в крови. Подобная закономерность особенно заметна у тех, кто злоупотреблял алкоголем в среднем чаще раза в месяц. При этом вышеуказанные симптомы наблюдались и среди тех, кто выпивал лишнее редко.
Медики пришли к выводу, что снижение частого потребления алкоголя в больших количествах в молодом возрасте - хороший способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
"Даже молодой организм не способен без последствий пережить вечеринки с большим количеством алкоголя, особенно если они проходят чаще, чем раз в месяц", - заявили специалисты.
Напомним, как сообщал УНН, мировой экспорт алкоголя достиг почти 100 млрд долларов. В тренде и алкоголь украинского производства. Речь, в первую очередь, о водке, так как наша страна контролирует сегодня 2,5% мирового экспорта этого продукта.
Отметим, что в ТОП-5 надежных отечественных производителей качественной водки входят:
▪️ "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"),
▪️ "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"),
▪️ "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"),
▪️ ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка")
▪️ ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").