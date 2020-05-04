Американські бари винайшли спосіб продавати вино через Zoom
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Американські бари пропонують своїм клієнтам дегустувати вина "онлайн", передає УНН із посиланням на Winemag.
Мова, зокрема, про винний бар Soif de Vin (Вілмінгтон, США). Бар проводить віртуальні дегустації різних марок вин - за допомогою програми відеоконференцій Zoom.
Через програму поціновувачі вин можуть спілкуватися один з одним. Крім того, американці можуть поставити запитання виноробам.
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Бар також надає своїм клієнтам можливість віртуальних зустрічей у Skype, Google або FaceTime.
Для участі у віртуальній дегустації потрібно зателефонувати і зареєструватися. Після цього бар доставить дегустаційний набір вина "на дім".
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