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Американські бари винайшли спосіб продавати вино через Zoom

Київ • УНН

 • 13909 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Американські бари пропонують своїм клієнтам дегустувати вина "онлайн", передає УНН із посиланням на Winemag.

Американські бари винайшли спосіб продавати вино через Zoom

Мова, зокрема, про винний бар Soif de Vin (Вілмінгтон, США). Бар проводить віртуальні дегустації різних марок вин - за допомогою програми відеоконференцій Zoom.

Через програму поціновувачі вин можуть спілкуватися один з одним. Крім того, американці можуть поставити запитання виноробам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Koktebel увійшов до ТОП-3 найпопулярніших брендів коньяку.

Бар також надає своїм клієнтам можливість віртуальних зустрічей у Skype, Google або FaceTime.

Для участі у віртуальній дегустації потрібно зателефонувати і зареєструватися. Після цього бар доставить дегустаційний набір вина "на дім".

Як повідомлялося в УНН, українські підприємці стали виробляти більше горілки і коньяку.

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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