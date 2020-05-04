Американские бары нашли способ продавать вино через Zoom
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Американские бары предлагают своим клиентам дегустировать вина "онлайн", передает УНН со ссылкой на Winemag.
Речь, в частности, о винном баре Soif de Vin (Уилмингтон, США). Бар проводит виртуальные дегустации различных марок вин - с помощью программы видеоконференций Zoom.
Через программу ценители вин могут общаться друг с другом. Кроме того, американцы могут поставить вопрос виноделам.
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Бар также предоставляет своим клиентам возможность виртуальных встреч в Skype, Google или FaceTime.
Для участия в виртуальной дегустации нужно позвонить и зарегистрироваться. После этого бар доставит дегустационный набор вина "на дом".
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