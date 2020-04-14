Алмейда розповів, чому Михайличенко не підходящий тренер для "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Ексзахисник “Динамо” Леандро Алмейда прокоментував ситуацію в київському клубі. За його словами столичним футбольним клубом повинен керувати більш досвідчений тренер, ніж Олексій Михайличенко, передає УНН з посиланням на Tribuna.
“Дуже люблю „Динамо“ і стежу за результатами, дивлюся окремі матчі. Дуже сумно бачити „Шахтар“ лідером турнірної таблиці і боротьбу „Динамо“ за друге місце.
Найбільш титулованим клубом України повинен керувати більш досвідчений тренер, у якого є досягнення з великими клубами. Олексій Михайличенко, як гравець, прекрасно захищав кольори „Динамо“, але, як тренер, він не зовсім підходить для першої команди цього клубу.
Питання до селекції — чому в заявці команди на сезон немає бразильців. Ніяк цього не можу зрозуміти. В „Динамо“ ж є позитивний досвід співпраці з бразильськими футболістами”, — сказав Алмейда.
Він також додав, що може порадити президенту ФК Ігоря Суркіса “класних гравців на наступний сезон”.
Нагадаємо, раніше про те, що Михайличенко не підходящий тренер для “Динамо” говорив також форвард “Кайсеріспор” Артем Кравець.
Як писав УНН, Ващук назвав суму, за яку можуть продати “Динамо”.