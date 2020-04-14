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Алмейда рассказал, почему Михайличенко не подходящий тренер для "Динамо"

Алмейда рассказал, почему Михайличенко не подходящий тренер для "Динамо"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Экс-защитник "Динамо" Леандро Алмейда прокомментировал ситуацию в киевском клубе. По его словам столичным футбольным клубом должен руководить более опытный тренер, чем Алексей Михайличенко, передает УНН со ссылкой на Tribuna.

“Очень люблю „Динамо“ и слежу за результатами, смотрю отдельные матчи. Очень печально видеть „Шахтер“ лидером турнирной таблицы и борьбу „Динамо“ за второе место.

Самым титулованным клубом Украины должен руководить более опытный тренер, у которого есть достижения с большими клубами. Алексей Михайличенко, как игрок, прекрасно защищал цвета „Динамо“, но, как тренер, он не совсем подходит для первой команды этого клуба.

Вопрос к селекции — почему в заявке команды на сезон нет бразильцев. Никак этого не могу понять. В „Динамо“ же есть положительный опыт сотрудничества с бразильскими футболистами”, — сказал Алмейда.

Он также добавил, что может посоветовать президенту ФК Игорю Суркису “классных игроков на следующий сезон”.

Напомним, ранее о том, что Михайличенко не подходящий тренер для “Динамо” говорил также форвард “Кайсериспор” Артем Кравец.

Как писал УНН, Ващук назвал сумму, за которую могут продать “Динамо”.

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