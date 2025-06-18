AliExpress звинуватили у порушенні цифрових правил ЄС щодо нелегальних товарів

Європейська комісія заявила, що торговий майданчик електронної комерції AliExpress порушив її правила для платформи щодо поводження з нелегальними продуктами, у попередніх висновках у середу, пише УНН з посиланням на Politico.

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Висновки можуть призвести до штрафів для китайської компанії, яка перебуває під пильною увагою регуляторів ЄС щодо її відповідності новим цифровим правилам блоку.

У своїй заяві Єврокомісія також заявила, що компанія пройшла значний шлях до виконання своїх зобов'язань відповідно до інших частин закону про цифрові послуги (Digital Services Act).

Цей закон вимагає від дуже великих онлайн-платформ, однією з яких є AliExpress, оцінювати, які ризики вона несе щодо поширення нелегального контенту чи товарів та як вона їх пом'якшуватиме.

AliExpress не зміг належним чином врахувати ці ризики і його системи модерації контенту демонструють системні збої, заявила Єврокомісія в середу. Вона також заявила, що AliExpress не застосовує її політики щодо торговців, які продають нелегальні товари.

Єврокомісія схвалила зобов'язання компанії в інших сферах дотримання DSA. До них належать моніторинг потенційного впливу товарів, що продаються на платформі, на здоров'я, система повідомлень про нелегальні товари та внутрішня система обробки скарг.

Єврокомісія також дала AliExpress схвалення на зміни, внесені компанією в прозорість її рекламних та рекомендаційних систем (які просувають контент для користувачів) для покращення відстеження торговців та доступу дослідників до публічних даних.

Вони охоплюють "більшість" проблем Єврокомісії під час розслідування, яке було розпочато у березні 2024 року, сказав представник Єврокомісії.

AliExpress запровадить нову внутрішню систему моніторингу і представлятиме звіти "незалежній довіреній особі з моніторингу", заявила Єврокомісія.

Після рішення в середу, виконавча влада ЄС також робить зобов'язання AliExpress обов'язковими, що означає, що майбутні порушення можуть призвести до штрафів.

Зокрема, AliExpress зобов'язався внести зміни до прихованих посилань, де нелегальні товари - часто підроблені бренди - ховаються між "зображенням повністю легального продукту", як він перевіряє інфлюенсерів, і як перевіряє харчові добавки і медичні товари.

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