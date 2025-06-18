AliExpress звинуватили у порушенні цифрових правил ЄС щодо нелегальних товарів

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
Ексклюзив
09:18 • 7790 перегляди
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
08:06 • 19566 перегляди
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Ексклюзив
06:55 • 21692 перегляди
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
18 червня, 03:00 • 40189 перегляди
18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф
17 червня, 16:49 • 79953 перегляди
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
17 червня, 10:46 • 208650 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 218073 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 198926 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 228149 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 192427 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
50%
748мм
Популярнi новини
Окупанти просунулися біля 3 населених пунктів на Сумщині та Донеччині – карти DeepState18 червня, 00:22 • 40691 перегляди
У Бельгії дослідник знайшов маєток із винним погребом та "скарбами" XVIII століття18 червня, 01:41 • 13496 перегляди
G7 не опублікує спільну заяву щодо України через опір з боку США18 червня, 02:08 • 51716 перегляди
Зеленський скасував пресконференцію в Калгарі та повертається до Києва18 червня, 02:35 • 26106 перегляди
Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 2104:45 • 59375 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 112716 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 340695 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 382532 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 385315 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 454885 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Железняк Ярослав Іванович
Клименко Ігор Володимирович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Israel
Kyiv
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 71667 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 157404 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 131406 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 143645 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 203395 перегляди
Актуальне
Нью-Йорк таймс
Facebook
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Fox News Channel

AliExpress звинуватили у порушенні цифрових правил ЄС щодо нелегальних товарів

Київ • УНН

 • 626 перегляди

Єврокомісія вважає, що AliExpress не враховує ризики поширення нелегального контенту. Компанія не застосовує політики щодо продавців, які продають незаконні товари.

AliExpress звинуватили у порушенні цифрових правил ЄС щодо нелегальних товарів

Європейська комісія заявила, що торговий майданчик електронної комерції AliExpress порушив її правила для платформи щодо поводження з нелегальними продуктами, у попередніх висновках у середу, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Висновки можуть призвести до штрафів для китайської компанії, яка перебуває під пильною увагою регуляторів ЄС щодо її відповідності новим цифровим правилам блоку.

У своїй заяві Єврокомісія також заявила, що компанія пройшла значний шлях до виконання своїх зобов'язань відповідно до інших частин закону про цифрові послуги (Digital Services Act).

Цей закон вимагає від дуже великих онлайн-платформ, однією з яких є AliExpress, оцінювати, які ризики вона несе щодо поширення нелегального контенту чи товарів та як вона їх пом'якшуватиме.

AliExpress не зміг належним чином врахувати ці ризики і його системи модерації контенту демонструють системні збої, заявила Єврокомісія в середу. Вона також заявила, що AliExpress не застосовує її політики щодо торговців, які продають нелегальні товари.

Єврокомісія схвалила зобов'язання компанії в інших сферах дотримання DSA. До них належать моніторинг потенційного впливу товарів, що продаються на платформі, на здоров'я, система повідомлень про нелегальні товари та внутрішня система обробки скарг.

Єврокомісія також дала AliExpress схвалення на зміни, внесені компанією в прозорість її рекламних та рекомендаційних систем (які просувають контент для користувачів) для покращення відстеження торговців та доступу дослідників до публічних даних.

Вони охоплюють "більшість" проблем Єврокомісії під час розслідування, яке було розпочато у березні 2024 року, сказав представник Єврокомісії.

AliExpress запровадить нову внутрішню систему моніторингу і представлятиме звіти "незалежній довіреній особі з моніторингу", заявила Єврокомісія.

Після рішення в середу, виконавча влада ЄС також робить зобов'язання AliExpress обов'язковими, що означає, що майбутні порушення можуть призвести до штрафів.

Зокрема, AliExpress зобов'язався внести зміни до прихованих посилань, де нелегальні товари - часто підроблені бренди - ховаються між "зображенням повністю легального продукту", як він перевіряє інфлюенсерів, і як перевіряє харчові добавки і медичні товари. 

ЄС оштрафував Apple і Meta на майже $800 млн23.04.25, 14:53 • 4846 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Європейська комісія
Європейський Союз
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9