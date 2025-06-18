AliExpress обвинили в нарушении цифровых правил ЕС в отношении нелегальных товаров

Европейская комиссия заявила, что торговая площадка электронной коммерции AliExpress нарушила ее правила для платформы по обращению с нелегальными продуктами, в предварительных выводах в среду, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Выводы могут привести к штрафам для китайской компании, которая находится под пристальным вниманием регуляторов ЕС относительно ее соответствия новым цифровым правилам блока.

В своем заявлении Еврокомиссия также заявила, что компания прошла значительный путь к выполнению своих обязательств в соответствии с другими частями закона о цифровых услугах (Digital Services Act).

Этот закон требует от очень крупных онлайн-платформ, одной из которых является AliExpress, оценивать, какие риски она несет в отношении распространения нелегального контента или товаров и как она их будет смягчать.

AliExpress не смог должным образом учесть эти риски, и его системы модерации контента демонстрируют системные сбои, заявила Еврокомиссия в среду. Она также заявила, что AliExpress не применяет ее политики в отношении торговцев, которые продают нелегальные товары.

Еврокомиссия одобрила обязательства компании в других сферах соблюдения DSA. К ним относятся мониторинг потенциального влияния товаров, продаваемых на платформе, на здоровье, система уведомлений о нелегальных товарах и внутренняя система обработки жалоб.

Еврокомиссия также дала AliExpress одобрение на изменения, внесенные компанией в прозрачность ее рекламных и рекомендательных систем (которые продвигают контент для пользователей) для улучшения отслеживания торговцев и доступа исследователей к публичным данным.

Они охватывают "большинство" проблем Еврокомиссии во время расследования, которое было начато в марте 2024 года, сказал представитель Еврокомиссии.

AliExpress введет новую внутреннюю систему мониторинга и будет представлять отчеты "независимому доверенному лицу по мониторингу", заявила Еврокомиссия.

После решения в среду, исполнительная власть ЕС также делает обязательства AliExpress обязательными, что означает, что будущие нарушения могут привести к штрафам.

В частности, AliExpress обязался внести изменения в скрытые ссылки, где нелегальные товары - часто поддельные бренды - прячутся между "изображением полностью легального продукта", как он проверяет инфлюенсеров, и как проверяет пищевые добавки и медицинские товары.

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