Алессандра Муссоліні про виключення її зі списку українських санкцій: це — відновлення правди

“Як я вже повідомила і офіційно 15 листопада 2019 року поінформувала консульство Італії в Києві, я ніколи не бувала в Україні і, відповідно, ніяким чином не брала участі в будь-якій політичній чи суспільній події в цій країні. Окрім того, ні за яких обставин — ні прямо, ні опосередковано — я не мала можливості висловити будь-які оціночні судження щодо політичної ситуації в Україні. Я також ніколи не мала прямих чи опосередкованих контактів із політиками або з представниками місцевої влади. Свого часу я вважала „санкцію“ зовсім безпідставною, і сьогодні беру до уваги факт її скасування, що сприяє відновленню правди”, — повідомила вона.

Як пише видання, 15 травня на очевидну помилку в попередніх санкційних списках України, яку виправили нині, звертав увагу відомий дослідник європейських правих і їхніх зв’язків із Росією Антон Шеховцов. Цитуючи одне з повідомлень засобів інформації того дня про виключення Алессандри Муссоліні з оновленого українського списку санкцій, він звернув увагу, що, за його даними, вона ніколи не була “спостерігачкою” за незаконними псевдовиборами на окупованих територіях українського Донбасу, а саме це свого часу було названо як підстава її внесення до списку.

“Вона потрапила в минулорічний список помилково... — українська влада переплутала її з Алессандро Мусоліно (який до санкційного списку так і не потрапив). Можливо, зараз влада зрозуміла помилку і виключила (Алессандру Муссоліні) зі списку”, — писав він у Facebook.

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Іще понад рік тому, після запровадження попереднього списку санкцій, Шеховцов звертав увагу, що з 82 виявлених ним так званих “міжнародних спостерігачів” на псевдовиборах у листопаді 2018 року, які за підтримки Росії влаштували на захоплених ними частинах Донецької й Луганської областей, до того списку потрапили тільки 42 особи.

За даними, які виявив Шеховцов, італієць на ім’я Алессандро Мусоліно, представник правої партії Forza Italia (“Вперед, Італіє”), грав роль “спостерігача” на “виборах”, що їх влаштовувало угруповання “ДНР”, у листопаді 2014-го і в листопаді 2018 року. Його прізвище іноді помилково наводять як “Муссоліно” з двома “с”.

Нагадаємо, 15 травня президент України Володимир Зеленський указом № 184/2020 затвердив рішення РНБО про зміни в санкційного списку України, які, серед іншого, передбачали виключення з нього Алессандри Муссоліні. Вона стала фігуранткою українського санкційного списку в березні 2019 року. Причиною запровадження санкцій проти неї тоді було названо те, що вона “була спостерігачкою за так званими „виборами“ в окремих районах Донецької та Луганської областей”. Щодо неї діяли блокування активів, заборона виведення капіталів з України, заборона в’їзду в Україну.