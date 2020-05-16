Алессандра Муссолини про исключение её из списка украинских санкций: это — восстановление правды

“Как я уже сообщала и официально 15 ноября 2019 года сообщила консульству Италии в Киеве, я никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не участвовала в любых политических или общественных событиях в этой стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах — ни прямо, ни косвенно — я не имела возможности выразить какие-либо оценочные суждения о политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прямых или косвенных контактов с политиками или представителями власти. В свое время я считала „санкцию“ совсем безосновательной, и сегодня беру во внимание факт её отмены, что способствует восстановлению правды”, — сообщила она.

Как пишет издание, 15 мая на очевидную ошибку в предыдущих санкционных списках Украины, которую исправили сейчас, обращал внимание известный исследователь европейских правых и их связей с Россией Антон Шеховцов. Цитируя одно из сообщений средств информации в тот день об исключении Алессандры Муссолини с обновленного украинского списка санкций, он обратил внимание, что, по его данным, она никогда не была “наблюдателем” за незаконными псевдовыборами на оккупированных территориях украинского Донбасса, а именно это в свое время было назван как основание для внесения её в список.

“Она попала в прошлогодний список по ошибке ... — Украинская власть перепутала ее с Алессандро Муссолини (который в санкционный список так и не попал). Возможно, сейчас власть поняла ошибку и исключила (Алессандру Муссолини) из списка”, — писал он в Facebook.

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Еще более года назад, после введения предварительного списка санкций, Шеховцов обращал внимание, что из 82 обнаруженных им так называемых “международных наблюдателей” на псевдовыборах в ноябре 2018 года, которые при поддержке России устроили на захваченных ими частях Донецкой и Луганской областей, в этот список попали только 42 человека.

По данным, которые обнаружил Шеховцов, итальянец по имени Алессандро Мусолино, представитель правой партии Forza Italia (“Вперед, Италия”), играл роль “наблюдателя” на “выборах”, которые устраивали группировки “ДНР”, в ноябре 2014 го и в ноябре 2018 года. Его фамилия иногда ошибочно переводят как “Муссолини” с двумя “с”.

Напомним, 15 мая президент Украины Владимир Зеленский указом № 184/2020 утвердил решение СНБО об изменениях в санкционного списка Украины, которые, среди прочего, предусматривали исключение из него Алессандры Муссолини. Она стала фигуранткой украинского санкционного списка в марте 2019 года. Причиной введения санкций против нее тогда было названо то, что она “была наблюдательницы за так называемыми „выборами“ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”. Касательно неё действовали блокировки активов, запрет вывода капиталов из Украины, запрет въезда в Украину.