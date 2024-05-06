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Al Jazeera осуджує закриття своєї діяльності в Ізраїлі, назвавши його "злочинним актом"

Al Jazeera осуджує закриття своєї діяльності в Ізраїлі, назвавши його "злочинним актом"

Київ • УНН

 • 25026 перегляди

Медіа-мережа Al Jazeera рішуче засуджує рішення Ізраїлю припинити діяльність медіа в країні, назвавши його "злочинним актом", що порушує права людини і свободу преси.

Медіа-мережа Al Jazeera виступила проти рішення ізраїльського уряду про закриття її діяльності в Ізраїлі, називаючи цей крок "злочинним актом". Про це повідомляє Al Jazeera, передає УНН.

Деталі

У своїй заяві, оприлюдненій в неділю, медіа-мережа висловила обурення та наголосила, що придушення вільної преси суперечить міжнародному та гуманітарному праву.

Медіа-мережа Al Jazeera рішуче засуджує цей злочинний акт, який порушує права людини та основне право на доступ до інформації. Al Jazeera підтверджує своє право продовжувати надавати новини та інформацію своїй глобальній аудиторії

- Al Jazeera.

У даній заяві медіа-мережа також відкинула звинувачення ізраїльської влади в порушенні професійних стандартів ЗМІ та підтвердила свою відданість журналістській етиці.

Додамо

Ця реакція наступила після того, як кабінет прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху прийняв рішення закрити мовлення Al Jazeera в країні, а також прийняв закон, що дозволяє тимчасове закриття іноземних мовників, які вважаються загрозою національній безпеці.

У своєму X Нетаньяху оголосив про це рішення, а міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Кархі підписав накази щодо конфіскації обладнання для мовлення Al Jazeera та припинення її етеру.

Очолюваний мною уряд одноголосно вирішив: підбурювальний канал Al Jazeera буде закрито в Ізраїлі

- заявив Нетаньяху.

У неділю поліція провела обшук у приміщеннях Al Jazeera в окупованому Східному Єрусалимі, а супутникові та кабельні провайдери припинили етер Al Jazeera.

Через проблеми безпеки: Ізраїль наблизився до закриття трансляції в країні каналу Al Jazeera20.10.23, 12:30 • 220682 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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