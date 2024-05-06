Al Jazeera осуждает закрытие своей деятельности в Израиле, назвав его "преступным актом"

Медиа-сеть Al Jazeera выступила против решения израильского правительства о закрытии ее деятельности в Израиле, называя этот шаг "преступным актом". Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.

Детали

В своем заявлении, обнародованном в воскресенье, медиа-сеть выразила возмущение и подчеркнула, что подавление свободной прессы противоречит международному и гуманитарному праву.

Медиа-сеть Al Jazeera решительно осуждает этот преступный акт, который нарушает права человека и основное право на доступ к информации. Al Jazeera подтверждает свое право продолжать предоставлять новости и информацию своей глобальной аудитории - Аль-Джазира.

В данном заявлении медиа-сеть также отвергла обвинения израильских властей в нарушении профессиональных стандартов СМИ и подтвердила свою приверженность журналистской этике.

Добавим

Эта реакция наступила после того, как кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху принял решение закрыть вещание Al Jazeera в стране, а также принял закон, разрешающий временное закрытие иностранных вещателей, которые считаются угрозой национальной безопасности.

В своем X Нетаньяху объявил об этом решении, а министр связи Израиля Шломо Кархи подписал приказы о конфискации оборудования для вещания Al Jazeera и прекращении ее эфира.

Возглавляемое мной правительство единогласно решило: подстрекательский канал Al Jazeera будет закрыт в Израиле - заявил Нетаньяху.

В воскресенье полиция провела обыск в помещениях Al Jazeera в оккупированном Восточном Иерусалиме, а спутниковые и кабельные провайдеры прекратили эфир Al Jazeera.

Из-за проблем безопасности: Израиль приблизился к закрытию трансляции в стране канала Al Jazeera