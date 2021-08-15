Акція Нацкорпусу під ОП: від сльозогінного газу постраждав відеооператор

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“Медики підрозділу ТОР патрульної поліції Києва надали допомогу відеооператору телеканалу 1+1, який потерпів від сльозогінного газу під час спровокованих правопорушень учасниками акції на Банковій під ОПУ”, — повідомив Шевченко.

Контекст

14 серпня, о 13 годині, представники “Національного корпусу” рушили до ОП для проведення акції протесту. З собою мітингувальники мали автомобільні шини, окремі учасники ховали обличчя під банданами. Після того, як правоохоронці заявили про необхідність проведення поверхневого огляду учасників — ті відмовилися та почалися сутички.

Після акції 14 серпня на фотокореспондента Олександра Кужельного напали невідомі і побили його. Вони вимагали, щоб журналіст видалив зроблені ним фото. Поліція відкрила провадження за фактом нападу. У Нацкорпусі заявили, що "нападники уже понесли покарання та принесли вибачення Олександру".

Раніше представники Нацкорпусу повідомили, що мета акції — протест проти політичних репресії та поступок щодо ОРДЛО.