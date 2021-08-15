Акція Нацкорпусу під ОП: від сльозогінного газу постраждав відеооператор
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Під час акції під Офісом Президента України, яка проходила напередодні, оператор одного із телеканалів потерпів від сльозогінного газу, медики патрульної поліції надали йому допомогу. Про це повідомив у Facebook директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, інформує УНН.
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“Медики підрозділу ТОР патрульної поліції Києва надали допомогу відеооператору телеканалу 1+1, який потерпів від сльозогінного газу під час спровокованих правопорушень учасниками акції на Банковій під ОПУ”, — повідомив Шевченко.
Контекст
14 серпня, о 13 годині, представники “Національного корпусу” рушили до ОП для проведення акції протесту. З собою мітингувальники мали автомобільні шини, окремі учасники ховали обличчя під банданами. Після того, як правоохоронці заявили про необхідність проведення поверхневого огляду учасників — ті відмовилися та почалися сутички.
Після акції 14 серпня на фотокореспондента Олександра Кужельного напали невідомі і побили його. Вони вимагали, щоб журналіст видалив зроблені ним фото. Поліція відкрила провадження за фактом нападу. У Нацкорпусі заявили, що "нападники уже понесли покарання та принесли вибачення Олександру".
Раніше представники Нацкорпусу повідомили, що мета акції — протест проти політичних репресії та поступок щодо ОРДЛО.