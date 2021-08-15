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Акция Нацкорпуса под ОП: от слезоточивого газа пострадал видеооператор

Киев  •  УНН

 • 18368 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Во время акции под Офисом Президента Украины, которая проходила накануне, оператор одного из телеканалов пострадал от слезоточивого газа, медики патрульной полиции оказали ему помощь. Об этом сообщил в Facebook директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, информирует УНН.

Цитата:

"Медики подразделения ТОР патрульной полиции Киева оказали помощь оператору телеканала 1+1, который пострадал от слезоточивого газа во время спровоцированных правонарушений участниками акции на Банковой под ОП"", - сообщил Шевченко.

Контекст

14 августа, в 13 часов, представители "Национального корпуса" отправились под ОП для проведения акции протеста. С собой митингующие имели автомобильные шины, отдельные участники прятали лица под банданами. После того, как правоохранители заявили о необходимости проведения поверхностного осмотра участников - те отказались и начались стычки.

После акции 14 августа на фотокорреспондента Александра Кужельного напали неизвестные и избили его. Они требовали, чтобы журналист удалил сделанные им фото. Полиция открыла производство по факту нападения. В Нацкорпусе заявили, что "нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру".

Ранее представители Нацкорпусу сообщили, что цель акции - протест против политических репрессий и уступок по ОРДЛО.

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