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Актор Магершала Алі підтвердив готовність знятися у фільмі "Блейд"

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Актор Магершала Алі підтвердив свою готовність зніматися у фільмі "Блейд" від Marvel Studios, попри численні затримки та зміни у проєкті. Фільм, анонсований у 2019 році, зіткнувся з труднощами, включаючи зміну режисерів та перенесення дати виходу.

Актор Магершала Алі підтвердив готовність знятися у фільмі "Блейд"

Американський актор Магершала Алі заявив, що досі зацікавлений у зніманні у фільмі "Блейд" від Marvel Studios, попри численні затримки та кадрові зміни у проєкті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Магершала Алі не полишає надії втілити образ Блейда. На прем’єрі свого нового фільму "Відродження світу Юрського періоду" в Нью-Йорку він підтвердив свою готовність:

Зателефонуйте Marvel. Я готовий. Дайте їм знати, що я готовий

– сказав Алі.

Доповнення

Ще в грудні 2023 року Алі зазначив у коментарі, що не втрачає оптимізму щодо проєкту.

Я дуже задоволений напрямком розвитку проєкту. Ми повернемося до нього відносно скоро

– зазначив тоді Алі.

Президент Marvel Studios Кевін Файгі у листопаді 2023 року під час заходу Disney D23 Brazil наголосив на важливості цього фільму для студії.

Нам подобається цей персонаж. Нам подобається, як Магершала його інтерпретує. І будьте певні: щоразу, коли ми змінюємо напрямок проєкту або все ще з’ясовуємо, як він вписується в наш графік, ми повідомляємо про це глядачам. Ви всі в курсі того, що відбувається

– заявив Кевін Файгі.

Фільм "Блейд" був уперше анонсований ще 2019 року під час Comic-Con у Сан-Дієго. Тоді президент Marvel Studios Кевін Файгі оголосив, що головну роль зіграє дворазовий лауреат "Оскара" Магершала Алі. Новий "Блейд" мав стати перезапуском образу мисливця на вампірів, якого раніше втілював Веслі Снайпс.

Відтоді проєкт зіткнувся з постійними труднощами: зміна режисерів, вихід акторів зі складу та кілька перенесень дати виходу. Зокрема, спочатку стрічку мав знімати Бассам Тарік, але він залишив проєкт у вересні 2022 року – менш ніж за два місяці до старту зйомок. Потім режисером став Янн Деманжер, який також згодом вийшов з виробництва.

У жовтні 2023 року компанія Disney остаточно виключила фільм з календаря релізів, знявши його з дати 7 листопада 2025 року. Це вже було не перше перенесення – початкова дата прем'єри значилася як 3 листопада 2023 року.

Фільм "Блейд" є частиною Кінематографічного всесвіту Marvel. Вперше персонаж з'явився на великому екрані у 1998 році у виконанні Веслі Снайпса. Новий проєкт має стати перезапуском франшизи з оновленим підходом до сюжету та стилю.

Список релізів Marvel у 2028 році може поповнитися четвертим фільмом 19.06.25, 10:01 • 2642 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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