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Актер Махершала Али подтвердил готовность сняться в фильме "Блэйд"

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Актер Махершала Али подтвердил свою готовность сниматься в фильме "Блэйд" от Marvel Studios, несмотря на многочисленные задержки и изменения в проекте. Фильм, анонсированный в 2019 году, столкнулся с трудностями, включая смену режиссеров и перенос даты выхода.

Актер Махершала Али подтвердил готовность сняться в фильме "Блэйд"

Американский актер Махершала Али заявил, что до сих пор заинтересован в съемках в фильме "Блэйд" от Marvel Studios, несмотря на многочисленные задержки и кадровые изменения в проекте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Махершала Али не оставляет надежды воплотить образ Блэйда. На премьере своего нового фильма "Возрождение мира Юрского периода" в Нью-Йорке он подтвердил свою готовность:

Позвоните Marvel. Я готов. Дайте им знать, что я готов

– сказал Али.

Дополнение

Еще в декабре 2023 года Али отметил в комментарии, что не теряет оптимизма относительно проекта.

Я очень доволен направлением развития проекта. Мы вернемся к нему относительно скоро

– отметил тогда Али.

Президент Marvel Studios Кевин Файги в ноябре 2023 года во время мероприятия Disney D23 Brazil подчеркнул важность этого фильма для студии.

Нам нравится этот персонаж. Нам нравится, как Махершала его интерпретирует. И будьте уверены: каждый раз, когда мы меняем направление проекта или все еще выясняем, как он вписывается в наш график, мы сообщаем об этом зрителям. Вы все в курсе того, что происходит

– заявил Кевин Файги.

Фильм "Блэйд" был впервые анонсирован еще в 2019 году во время Comic-Con в Сан-Диего. Тогда президент Marvel Studios Кевин Файги объявил, что главную роль сыграет двукратный лауреат "Оскара" Махершала Али. Новый "Блэйд" должен был стать перезапуском образа охотника на вампиров, которого ранее воплощал Уэсли Снайпс.

С тех пор проект столкнулся с постоянными трудностями: смена режиссеров, выход актеров из состава и несколько переносов даты выхода. В частности, сначала ленту должен был снимать Бассам Тарик, но он покинул проект в сентябре 2022 года – менее чем за два месяца до старта съемок. Затем режиссером стал Янн Деманжер, который также впоследствии вышел из производства.

В октябре 2023 года компания Disney окончательно исключила фильм из календаря релизов, сняв его с даты 7 ноября 2025 года. Это уже был не первый перенос – первоначальная дата премьеры значилась как 3 ноября 2023 года.

Фильм "Блэйд" является частью Кинематографической вселенной Marvel. Впервые персонаж появился на большом экране в 1998 году в исполнении Уэсли Снайпса. Новый проект должен стать перезапуском франшизы с обновленным подходом к сюжету и стилю.

Список релизов Marvel в 2028 году может пополниться четвертым фильмом 19.06.25, 10:01 • 2642 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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