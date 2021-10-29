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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Актор Бенедикт Камбербетч зіграє у міні-серіалі про отруєного співробітника ФСБ Олександра Литвиненка

Київ • УНН

 • 20411 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Компанія HBO зніме міні-серіал "Лондонград" про колишнього отруєного співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, головну роль зіграє актор Бенедикт Камбербетч, повідомляє видання Variety, передає УНН.

Актор Бенедикт Камбербетч зіграє у міні-серіалі про отруєного співробітника ФСБ Олександра Литвиненка

Деталі

Серіал буде заснований на книзі "Останній шпигун" (The Terminal Spy) британського журналіста Алана Коуелла про отруєння Литвиненка у Лондоні у 2006 році. Камбербетч також виступить у ролі виконавчого продюсера. Сценарій для серіалу напише Девід Скарпа.

Доповнення

В 2000 році стосовно Литвиненка в РФ було порушено кілька кримінальних справ, через що той утік до Великої Британії. Через 6 років, після чаювання з Андрієм Луговим та Дмитром Ковтуном, яких ЄСПЛ назвав "агентами Російської держави", Литвиненко загинув 23 листопада 2006 року від отруєння радіоактивним полонієм-210. Британська влада звинуватила у вбивстві Росію.

Згідно з розслідуванням коронера Роберта Оуена, відповідний наказ про вбивство міг дати особисто президент країни Володимир Путін.

21 вересня Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за вбивство. Російська сторона причетність до справи заперечує.

Українські Національні Новини

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