Актор Бенедикт Камбербетч зіграє у міні-серіалі про отруєного співробітника ФСБ Олександра Литвиненка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Компанія HBO зніме міні-серіал "Лондонград" про колишнього отруєного співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, головну роль зіграє актор Бенедикт Камбербетч, повідомляє видання Variety, передає УНН.
Деталі
Серіал буде заснований на книзі "Останній шпигун" (The Terminal Spy) британського журналіста Алана Коуелла про отруєння Литвиненка у Лондоні у 2006 році. Камбербетч також виступить у ролі виконавчого продюсера. Сценарій для серіалу напише Девід Скарпа.
Доповнення
В 2000 році стосовно Литвиненка в РФ було порушено кілька кримінальних справ, через що той утік до Великої Британії. Через 6 років, після чаювання з Андрієм Луговим та Дмитром Ковтуном, яких ЄСПЛ назвав "агентами Російської держави", Литвиненко загинув 23 листопада 2006 року від отруєння радіоактивним полонієм-210. Британська влада звинуватила у вбивстві Росію.
Згідно з розслідуванням коронера Роберта Оуена, відповідний наказ про вбивство міг дати особисто президент країни Володимир Путін.
21 вересня Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за вбивство. Російська сторона причетність до справи заперечує.