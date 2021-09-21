ЄСПЛ назвав Росію відповідальною за вбивство Литвиненка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Росія відповідальна за вбивство колишнього працівника російських спецслужб Олександра Литвиненка. Про це йдеться у рішенні Європейського суду з прав людини, передає УНН.
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Зокрема, у ньому йдеться про те, що Росія відповідальна за отруєння Литвиненка радіоактивним полонієм на території Великої Британії в 2006 році.
Суд постановив, що Росія не провела ефективного розслідування справи і не забезпечила притягнення до відповідальності росіян Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна, яких британські слідчі назвали виконавцями вбивства. ЄСПЛ наказав Росії виплатити понад 100 тисяч євро компенсації дружині Олександра Марії Картер (раніше жінку звали Марина Литвиненко).
Контекст
Олександра Литвиненка отруїли радіоактивною речовиною полоній-210 в листопаді 2006 року в Лондоні незабаром після отримання британського громадянства. Він почувався погано після чаювання з російськими громадянами Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном в готелі Millenium Hotel.
Пізніше Литвиненко помер в лондонській лікарні. Саме Метью Панчер виявив полоній в організмі колишнього російського спецагента. У січні 2016 року британські слідчі надали підсумки свого розслідування, згідно з яким вбивство Литвиненка, “ймовірно, було схвалено” президентом Росії Володимиром Путіним, а безпосередніми виконавцями стали Луговий і Ковтун.