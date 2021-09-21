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ЕСПЧ назвал Россию ответственной за убийство Литвиненко

ЕСПЧ назвал Россию ответственной за убийство Литвиненко

Киев  •  УНН

 • 20306 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Россия ответственна за убийство бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека, передает УНН.

Детали

В частности, в нем говорится о том, что Россия ответственна за отравление Литвиненко радиоактивным полонием на территории Великобритании в 2006 году.

Суд постановил, что Россия не провела эффективного расследования дела и не обеспечила привлечение к ответственности россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства. ЕСПЧ приказал России выплатить более 100 тысяч евро компенсации жене Александра Марии Картер (ранее женщину звали Марина Литвиненко).

Контекст

Александра Литвиненко отравили радиоактивным веществом полоний-210 в ноябре 2006 года в Лондоне вскоре после получения британского гражданства. Он почувствовал себя плохо после чаепития с российскими гражданами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном в отеле Millenium Hotel.

Позже Литвиненко умер в лондонской больнице. Именно Мэтью Панчер обнаружил полоний в организме бывшего российского спецагента. В январе 2016 года британские следователи предоставили итоги своего расследования, согласно которому убийство Литвиненко, “вероятно, было одобрено” президентом России Владимиром Путиным, а непосредственными исполнителями стали Луговой и Ковтун.

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