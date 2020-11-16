Вдова отруєного Литвиненка подала в ЄСПЛ позов проти Росії на 3,5 млн євро

Так, Литвиненко, колишній співробітник російських спецслужб, помер в Лондоні в 2006 році від отруєння радіоактивним полонієм.

Тепер Марина Литвиненко вимагає компенсації за втрачену вигоду внаслідок втрати чоловіка і штрафних збитків - компенсація позивачу понад заподіяної йому шкоди, яка служить покаранням відповідачу за його особливо обурливу поведінку.

Відзначається також, що в позові міститься прохання до страсбурзьких суддів винести рішення про значення системи цілеспрямованих убивств і замахів на вбивства, імовірно скоєних російськими державними агентами, в Європі і на Близькому Сході.

Нагадаємо, в 2016 році британські слідчі органи опублікували остаточну версію звіту про розслідування смерті ексспівробітника ФСБ Росії Литвиненка, який помер в Лондоні в 2006 році від отруєння радіоактивним полонієм.