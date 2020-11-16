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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 37920 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 60503 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 96427 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 115832 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 93366 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100108 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103216 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 08:31 • 101680 просмотра

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Вдова отравленного Литвиненко подала в ЕСПЧ иск против России на 3,5 млн евро

Вдова отравленного Литвиненко подала в ЕСПЧ иск против России на 3,5 млн евро

Киев  •  УНН

 • 14261 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вдова экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко Марина подала в Европейский суд по правам человека иск против России, требуя выплатить ей 3,5 млн евро компенсации, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Так, Литвиненко, бывший сотрудник российских спецслужб, скончался в Лондоне в 2006 году от отравления радиоактивным полонием.

Теперь Марина Литвиненко требует компенсации за упущенную выгоду вследствии потери супруга и штрафных убытков - компенсация истцу сверх причиненного ему вреда и служащая наказанием ответчику за его особо возмутительное поведение.

Отмечается также, что в иске содержится просьба к страсбургским судьям вынести решение о значении системы целенаправленных убийств и покушений на убийства, предположительно совершенных российскими государственными агентами, в Европе и на Ближнем Востоке.

Напомним, в 2016 году британские следственные органы опубликовали окончательную версию отчета о расследовании смерти экс-сотрудника ФСБ России Литвиненко, скончавшегося в Лондоне в 2006 году от отравления радиоактивным полонием.

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