Вдова отравленного Литвиненко подала в ЕСПЧ иск против России на 3,5 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вдова экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко Марина подала в Европейский суд по правам человека иск против России, требуя выплатить ей 3,5 млн евро компенсации, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Так, Литвиненко, бывший сотрудник российских спецслужб, скончался в Лондоне в 2006 году от отравления радиоактивным полонием.
Теперь Марина Литвиненко требует компенсации за упущенную выгоду вследствии потери супруга и штрафных убытков - компенсация истцу сверх причиненного ему вреда и служащая наказанием ответчику за его особо возмутительное поведение.
Отмечается также, что в иске содержится просьба к страсбургским судьям вынести решение о значении системы целенаправленных убийств и покушений на убийства, предположительно совершенных российскими государственными агентами, в Европе и на Ближнем Востоке.
Напомним, в 2016 году британские следственные органы опубликовали окончательную версию отчета о расследовании смерти экс-сотрудника ФСБ России Литвиненко, скончавшегося в Лондоне в 2006 году от отравления радиоактивным полонием.