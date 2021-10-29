Актер Бенедикт Камбербетч сыграет в мини-сериале об отравленном сотруднике ФСБ Александре Литвиненко

Детали

Сериал будет основан на книге "Последний шпион" (The Terminal Spy) британского журналиста Алана Коуэлла об отравлении Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Камбербетч также выступит в качестве исполнительного продюсера. Сценарий для сериала напишет Дэвид Скарпа.

Дополнение

В 2000 году в отношении Литвиненко в РФ было возбуждено несколько уголовных дел, из-за чего тот бежал в Великобританию. Через 6 лет, после чаепития с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, которых ЕСПЧ назвал "агентами Российского государства", Литвиненко погиб 23 ноября 2006 года от отравления радиоактивным полонием-210. Британская власть обвинила в убийстве Россию.

Согласно расследованию коронера Роберта Оуэна, соответствующий указ об убийстве мог дать лично президент страны Владимир Путин.

21 сентября Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство. Российская сторона причастность к делу отрицает.