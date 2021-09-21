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Кремль назвав "голослівними" висновки ЄСПЛ і проігнорував рішення у справі Литвиненка

Кремль назвав "голослівними" висновки ЄСПЛ і проігнорував рішення у справі Литвиненка

Київ • УНН

 • 15060 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Кремль заявив, що висновки Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі про смерть колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка є "голослівними", тому Москва не буде прислухатися до рішень суду. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Цитата

"Навряд чи ЄСПЛ володіє якимись повноваженнями або технологічними можливостями володіти інформацією з цього приводу. До сих пір немає жодних результатів цього розслідування, тому робити подібні твердження, як мінімум, голослівно ... Ми не готові прислухатися до таких рішень", - заявив прессекретар Путіна.

Деталі

21 вересня ЄСПЛ опублікував постанову по справі про смерть Литвиненка, заявивши, що РФ не провела ефективного розслідування і не забезпечила залучення до відповідальності Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна, яких британські слідчі назвали виконавцями вбивства Литвиненка.

Зокрема, в ньому йдеться про те, що Росія відповідальна за отруєння Литвиненка радіоактивним полонієм на території Великої Британії в 2006 році.

Відзначається, що суд не прийняв клопотання російської сторони, яка закликала не покладатися на висновки британських слідчих, і вирішив, що вони відповідають критеріям "незалежності і прозорості".

Таким чином, ЄСПЛ постановив, що Росія повинна виплатити вдові Литвиненка 100 тис. євро як компенсацію моральної шкоди та відшкодувати судові витрати в розмірі 22,5 тис. євро.

Убивство Литвиненка

Олександра Литвиненка отруїли радіоактивною речовиною полоній-210 в листопаді 2006 року в Лондоні незабаром після отримання британського громадянства. Він відчув себе погано після чаювання з російськими громадянами Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном в готелі Millenium Hotel.

Пізніше Литвиненко помер в лондонській лікарні. Саме Метью Панчер виявив полоній в організмі колишнього російського спецагента.

У січні 2016 року британські слідчі надали підсумки свого розслідування, згідно з яким вбивство Литвиненка, "ймовірно, було схвалено" президентом Росії Володимиром Путіним, а безпосередніми виконавцями стали Луговий і Ковтун.

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