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Кремль назвал “голословными” выводы ЕСПЧ и проигнорировал решение по делу Литвиненко

Кремль назвал “голословными” выводы ЕСПЧ и проигнорировал решение по делу Литвиненко

Киев  •  УНН

 • 15055 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Кремль заявил, что выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко являются “голословными”, потому Москва не будет прислушиваться к решениям суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения как минимум голословно...Мы не готовы прислушиваться к таким решениям", - заявил пресс-секретарь Путина.

Детали

21 сентября ЕСПЧ опубликовал постановление по делу о смерти Литвиненко, заявив, что РФ не провела эффективного расследования и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства Литвиненко.

В частности, в нем говорится о том, что Россия ответственна за отравление Литвиненко радиоактивным полонием на территории Великобритании в 2006 году.

Отмечается, что суд не принял ходатайство российской стороны, которая призывала не полагаться на выводы британских следователей, и посчитал, что они соответствуют критериям "независимости и прозрачности".

Таким образом, ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить вдове Литвиненко 100 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба и возместить судебные издержки в размере 22,5 тыс. евро.

Убийство Литвиненко

Александра Литвиненко отравили радиоактивным веществом полоний-210 в ноябре 2006 года в Лондоне вскоре после получения британского гражданства. Он почувствовал себя плохо после чаепития с российскими гражданами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном в отеле Millenium Hotel.

Позже Литвиненко умер в лондонской больнице. Именно Мэтью Панчер обнаружил полоний в организме бывшего российского спецагента.

В январе 2016 года британские следователи предоставили итоги своего расследования, согласно которому убийство Литвиненко, “вероятно, было одобрено” президентом России Владимиром Путиным, а непосредственными исполнителями стали Луговой и Ковтун.

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