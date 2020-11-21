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Активісти висипали під стінами "Феофанії" асфальт - "ліки" для Президента

Активісти висипали під стінами "Феофанії" асфальт - "ліки" для Президента

Київ • УНН

 • 24336 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Учасники автомаршу “Майдан-Феофанія” під стінами лікарні “Феофанія”, де лікується від COVID-19 Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, запалили фаєри та висипали асфальт. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Так, окрім фаєрів активісти привезли асфальт та висипали його недалеко від лікарні, зауваживши, що привезли «ліки» для Президента.

Після цього учасники автомаршу почали розходитися.

Додамо, колишній радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака Ігор Уманський, який звільнився з посади, заявив, що кошти з коронавірусного фонду, які виділили на будівництво доріг, присвоїв так званий "картель". 

Також додамо, що за даними дослідження, в Україні 48% громадян підтримують виділення коштів з Фонду боротьби з коронавірусом на будівництво доріг, а 50% не підтримують.

Нагадаємо, напередодні учасники автомаршу “Майдан-Феофанія” прибули до лікарні “Феофанія”.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві поліція посилила заходи безпеки у місцях проведення заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи. Так, локації перевірили вибухотехніки та кінологи.

Також нагадаємо, що 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. 

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