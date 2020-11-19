Дослідження: 48% громадян підтримують виділення грошей на дороги із "ковідного" фонду

"Виділення коштів фонду на будівництво мобільних госпіталів вважають потрібним 81%, (15% непотрібним), компенсації підприємцям за вимушений простій через карантинні обмеження – 81% (17% непотрібним). Найменше опитані підтримують використання коштів спеціального фонду боротьби з коронавірусом на будівництво доріг. Тут думки розділились: 48% підтримують виділення коштів на це з фонду, а 50% – не підтримують", - йдеться у результатах дослідження.

Додамо, що дослідження проводилось серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 15-17 листопада 2020 року.

Нагадаємо, колишній радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака Ігор Уманський, який днями звільнився з посади, заявив, що кошти з коронавірусного фонду, які виділили на будівництво доріг, присвоїв так званий "картель".