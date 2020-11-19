Исследование: 48% граждан поддерживают выделение денег на дороги с "ковидного" фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине 48% граждан поддерживают выделение средств из Фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог, а 50% не поддерживают. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
"Выделение средств фонда на строительство мобильных госпиталей считают нужным 81%, (15% ненужным), компенсации предпринимателям за вынужденный простой из-за карантина - 81% (17% ненужным). Меньше всего опрошенные поддерживают использование средств специального фонда борьбы с коронавируса на строительство дорог. Здесь мнения разделились: 48% поддерживают выделение средств на это из фонда, а 50% - не поддерживают", - говорится в результатах исследования.
Добавим, что исследование проводилось среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%. Сроки проведения: 15-17 ноября 2020 года.
Напомним, бывший советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский, который на днях уволился, заявил, что средства из коронавирусного фонда, которые выделили на строительство дорог, присвоил так называемый "картель".