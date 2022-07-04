Акаунти британської армії в Twitter і YouTube відновлені після злому

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Як раніше повідомляв УНН, британська армія заявила, що її акаунти в Twitter і YouTube зламали.

Обліковий запис армії в Twitter на YouTube, який був перейменований на «Ark Invest» і показував кілька відео, пов’язаних з криптовалютою, також було відновлено.

Ark Invest — назва глобальної інвестиційної компанії. Компанія не відразу відповіла на запит про коментар, надісланий електронною поштою та на вебсайті компанії.

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