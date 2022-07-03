Британська армія заявила, що її акаунти в Twitter і YouTube зламали

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Сьогодні у Twitter британської армії появилася низка дописів, які рекламують невзаємозамінні токени (NFT), а обліковий запис YouTube був перейменований на Ark Invest і показав кілька відео, пов’язаних з криптовалютою.

Представник армії повідомив, що ведеться розслідування.

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"Ми надзвичайно серйозно ставимося до інформаційної безпеки та розв'язувати проблему. До завершення розслідування було б недоречно давати додаткові коментарі", - додав представник армії.

Зараз на армійський Твіттер підписані 362 тис. осіб, а на YouTube-канал – 177 тис.

Ark Invest — назва глобальної інвестиційної компанії. Компанія не відразу відповіла на запит про коментар, надісланий електронною поштою та на вебсайт компанії.

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