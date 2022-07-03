Британская армия заявила, что ее аккаунты в Twitter и YouTube взломали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Британская армия заявила, что ее аккаунты в Twitter и YouTube были сегодня сломаны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Сегодня в Twitter британской армии появился ряд сообщений, рекламирующих невзаимозаменяемые токены (NFT), а аккаунт YouTube был переименован в Ark Invest и показал несколько видео, связанных с криптовалютой.
Представитель армии сообщил, что ведется расследование.
Цитата
"Мы очень серьезно относимся к информационной безопасности и решать проблему. До завершения расследования было бы неуместно давать дополнительные комментарии", — добавил представитель армии.
Сейчас на армейский Твиттер подписаны 362 тыс. человек, а на YouTube-канал – 177 тыс.
Ark Invest — название глобальной инвестиционной компании. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии, отправленном по электронной почте и на вебсайт компании.
Напомним
Мы убьем каждого, кто пришел на нашу землю: хакеры сломали сайт "рособоронэкспорта".