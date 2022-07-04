Аккаунты британской армии в Twitter и YouTube восстановлены после взлома
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В воскресенье британская армия возобновила контроль над своими аккаунтами в Twitter и YouTube после того, как их ненадолго сломали и использовали для публикаций о криптовалютах и незаменимых токенах. Об этом информирует УНН.
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Как ранее сообщал УНН, британская армия заявила, что ее аккаунты в Twitter и YouTube сломали.
Учетная запись армии в Twitter на YouTube, которая была переименована в «Ark Invest» и показывала несколько видео, связанных с криптовалютой, также была восстановлена.
Ark Invest — название глобальной инвестиционной компании. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии, отправленном по электронной почте и на вебсайте компании.
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