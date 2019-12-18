Аграрний комітет планує проводити засідання весь наступний тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики підготував звернення до голови ВРУ Дмитра Разумкова з проханням проводити засідання комітету щодня у робочі дні на наступному тижні, який, відповідно до порядку денного, визначений для роботи з виборцями. Про це заявив на засіданні комітету голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.
"Пропоную звернутися до голови ВРУ з приводу надання протокольного доручення комітету стосовно проведення засідань нашого комітету в тиждень з 23 по 27 грудня, який визначений як робота з виборцями. Пропоную засідання комітету проводити 23 ,24, 26, 27 грудня 2019 року о 9 годині", - сказав Сольський.
Так, відповідне рішення було підтримано більшістю.
Нагадаємо, голова комітету Микола Сольський повідомив, що комітет з аграрної та земельної політики сьогодні на засіданні планує розглянути пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо концентрації 10 тисяч га землі в одні руки.
Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект 2178-10 щодо запровадження ринку землі.
Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. У СН вказали, що референдуму щодо ринку землі варто очікувати в січні-лютому 2020 року.
Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Згодом голова ВР Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання нардепи планують внести правку щодо зменшення концентрації землі в одні руки - попередньо до 50 тис. гектарів. Утім обговорюється межа і у 10-20 тис. гектарів.
Загалом до комітету ВР з питань аграрної та земельної політики надійшло 4500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.