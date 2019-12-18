Аграрний комітет планує проводити засідання весь наступний тиждень

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики підготував звернення до голови ВРУ Дмитра Разумкова з проханням проводити засідання комітету щодня у робочі дні на наступному тижні, який, відповідно до порядку денного, визначений для роботи з виборцями. Про це заявив на засіданні комітету голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.