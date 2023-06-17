Африканські лідери не передавали путіну послання від Зеленського - кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що африканські лідери не передавали путіну послання від Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
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"Послання від Зеленського африканські лідери путіну не передавали", - повідомив пєсков.
За його словами, "африканська ініціатива щодо України складна у реалізації, але путін продемонстрував зацікавленість".
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Нагадаємо
Як повідомляв УНН, у Костянтинівському палаці в санкт-петербурзі розпочалися переговори представників семи країн Африки з президентом рф володимиром путіним. Головна тема перемовин - шляхи досягнення миру в Україні.