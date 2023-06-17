Африканские лидеры не передавали путину послание от Зеленского - кремль

Цитаты

"Послание от Зеленского африканские лидеры путину не передавали", - сообщил песков.

По его словам, "африканская инициатива по Украине сложна в реализации, но путин продемонстрировал заинтересованность".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вывод войск россии и ослабление санкций: Reuters узнал детали африканской мирной инициативы

Напомним

Как сообщал УНН, в Константиновском дворце в санкт-петербурге начались переговоры представителей семи стран Африки с президентом рф владимиром путиным. Главная тема переговоров - пути достижения мира в Украине.