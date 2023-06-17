Африканские лидеры не передавали путину послание от Зеленского - кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Представитель российского диктатора дмитрий песков заявил, что африканские лидеры не передавали путину послание от Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.
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"Послание от Зеленского африканские лидеры путину не передавали", - сообщил песков.
По его словам, "африканская инициатива по Украине сложна в реализации, но путин продемонстрировал заинтересованность".
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Напомним
Как сообщал УНН, в Константиновском дворце в санкт-петербурге начались переговоры представителей семи стран Африки с президентом рф владимиром путиным. Главная тема переговоров - пути достижения мира в Украине.