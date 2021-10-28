Адвокат винуватця ДТП у Харкові розповіла, звідки у 16-річного хлопця авто

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Автомобіль був куплений матір'ю затриманого близько тижня тому. Автомобіль, за словами адвоката, не новий та був поставлений на СТО. Після чого мати поїхала до Німеччини. Автомобіль попросила забрати з СТО повнолітнього друга її сина.

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“Вона зараз у Німеччині, вона не знала, що таке може статися. Вона наступного тижня приїде. Із собою забрала техпаспорт та ключі. Вони у неї перебувають. І попросила друга, Коліного друга, щоб коли машину зроблять, приїхав і забрав. Бо той повнолітній міг — має право. Вони удвох приїхали цього ж дня і забрали автомобіль зі СТО”, - розповіла адвокат.

Адвокат наполягає, що її підзахисний перебуває у шоковому стані, отримав травму голови та не пам'ятає всіх обставин.

“Я просто пояснюю, що він сильно вдарився головою. Він не пам'ятає нічого, він мені каже, що пам'ятає лише силу удару. "Я пам'ятаю лише силу удару, якщо я винен, то я понесу відповідальність у повному обсязі", - це його слова”, - розповіла адвокат.

Нагадаємо

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo та Infiniti, що рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19-ти років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні. У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння не мали.

27 жовтня 16-річному водію Infiniti, затриманому через скоєння смертельної автоаварії в Харкові 27 жовтня, оголосили підозру.

28 жовтня суд відправив його до СІЗО на два місяці.