Адвокат виновника ДТП в Харькове рассказала откуда у 16-летнего парня авто

Детали

Автомобиль был куплен матерью задержанного около недели тому назад. Автомобиль, по словам адвоката, не новый и был поставлен на СТО. После чего мать уехала в Германию. Автомобиль же попросила забрать с СТО совершеннолетнего друга ее сына.

Цитата:

“Она сейчас в Германии, она не знала, что такое может произойти. Она на следующей неделе приедет. С собой забрала техпаспорт и ключи. Они у нее находятся. И попросила друга, Колиного друга, для того, чтоб когда машину сделают, приехал и забрал. Потому что тот совершеннолетний мог — у него есть права. Они вдвоем приехали в этот же день и забрали автомобиль с СТО”, — рассказала адвокат.

Адвокат настаивает, что ее подзащитный находится в шоковом состоянии, получил травму головы и не помнит всех обстоятельств.

“Я просто объясняю, что он сильно ударился головой. Он не помнит ничего, он мне говорит, что помнит только силу удара. "Я помню только силу удара, если я виновен, то я понесу ответственность в полном объеме“, — это его слова”, — рассказала адвокат.

Напомним

26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, двигавшегося на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19-ти лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу. В полиции подчеркнули, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имели.

27 октября 16-летнему водителю Infiniti, задержанному из-за совершения смертельной автоаварии в Харькове 27 октября, объявили подозрение.

28 октября суд отправил его в СИЗО на два месяца.