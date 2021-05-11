Адвокат Сталіна планує найближчим часом почати ознайомлення з матеріалами справи

Цитата

“Я подав відповідні клопотання і найближчим часом буду ознайомлюватися (з матеріалами справи — ред.) Як вам відомо справа перебуває в Херсоні, а отже мені потрібно їхати туди для ознайомлення”, — сказав Доманський.

На запитання, коли саме планує почати ознайомлення з матеріалами справи Доманський відповів: “Я думаю це буде найближчим часом. Думаю до кінця місяця в мене буде інформація”.

Доповнення

Адвокат Сталіна Андрій Доманський подав клопотання про надання йому можливості ознайомитися з матеріалами справи за підозрою Йосипа Сталіна та Лаврентія Берії у злочинній депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей з території Кримської АРСР у 1944 році.

Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя залучила для радянського лідера Йосипа Сталіна безкоштовного адвоката Андрія Доманського. Це журналісту УНН підтвердив адвокат.

Зазначимо, що Доманський захищав інтереси в суді керівника “РИА Новости-Украина” Кирила Вишинського, який понад рік провів в українському СІЗО через підозру в зраді та був звільнений з-під варти у 2019 році в рамках обміну між Росією та Україною ув’язненими та утримуваними.

Як повідомляв УНН, у травні 2017 року прокуратура АР Крим підготувала підозру у злочині депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей з території Кримської АРСР 1944 року Йосипу Сталіну та Лаврентію Берії. Зокрема, їм склали підозри за ч.1 ст. 442 (геноцид) ККУ.

У справі щодо депортації кримсько-татарського та інших народів з території АР Крим у 1944 році потерпілими встановлено 250 сімей.