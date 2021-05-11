Адвокат Сталина планирует в ближайшее время начать ознакомление с материалами дела

Цитата

"Я подал соответствующее ходатайство и в ближайшее время буду знакомиться (с материалами дела - ред.) Как вам известно, дело находится в Херсоне, а значит мне нужно ехать туда для ознакомления", - сказал Доманский.

На вопрос, когда именно планирует начать ознакомление с материалами дела, Доманский ответил: "Я думаю это будет в ближайшее время. Думаю до конца месяца у меня будет информация".

Дополнение

Адвокат Сталина Андрей Доманский подал ходатайство о предоставлении ему возможности ознакомиться с материалами дела по подозрению Иосифа Сталина и Лаврентия Берии в преступной депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР в 1944 году.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя привлекла для советского лидера Иосифа Сталина бесплатного адвоката Андрея Доманского. Это журналисту УНН подтвердил адвокат.

Отметим, что Доманский защищал интересы в суде руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который более года провел в украинском СИЗО по подозрению в измене и был освобожден из-под стражи в 2019 году в рамках обмена между Россией и Украиной заключенными и удерживаемыми.

Как сообщал УНН, в мае 2017 года прокуратура АР Крым подготовила подозрение в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР 1944 Иосифу Сталину и Лаврентию Берии. В частности, им составили подозрения по ч.1 ст. 442 (геноцид) УК.

По делу о депортации крымско-татарского и других народов с территории АР Крым в 1944 году потерпевшими установлено 250 семей.