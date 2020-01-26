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Адвокат розповіла про вирок фігурантам севастопольської “справи Хізб ут-Тахрір”: це другий термін

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Фігуранти севастопольської “справи Хізб ут-Тахрір” Рустем Ваїтов та Нурі Прімов після звільнення з російського ув’язнення отримали ще один тюремний термін на 8 років. Про це розповіла кримський адвокат Ліля Гемеджі в коментарі Крим.Реаліі, передає УНН.

Адвокат розповіла про вирок фігурантам севастопольської “справи Хізб ут-Тахрір”: це другий термін

“По суті, це другий термін для Нурі та Рустема. Він має на увазі ряд обмежень, вони стосуються знаходження обох звільнених в певному місці, за місцем реєстрації або проживання, заборон на певні дії. Заборона залишати Сімферопольський район, Крим, заборона на відвідування публічних заходів. Тобто, без відома поліції людина не може нікуди рушити”, — розповіла адвокат.

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Гемеджі сказала, що такі обмеження суттєво вплинуть на життя Нурі та Рустема.

“У останнього дочка — інвалід дитинства, яку необхідно постійно возити по медичним клінікам. Вони знаходяться за межами Сімферопольського району. Це патова ситуація: дитині погано, треба відвезти її в лікарню, але спершу необхідно отримати дозвіл співробітників МВС (РФ). Ми можемо зараз тільки подавати клопотання на зміну місця проживання та реєстрації”, — підсумувала вона.

Гемеджі висловила надію на те, що російські закони щодо “Хізб ут-Тахрір” в кінцевому підсумку вдасться пом’якшити.

Рустем Ваїтов відсидів п’ять років у колонії російського міста Курган за звинуваченням в “участі в діяльності терористичної організації”. 22 січня його звільнили по закінченню терміну ув’язнення. Другий фігурант севастопольської “справи Хізб ут-Тахрір” Нурі Прімов також 22 січня вийшов з російської колонії в Республіці Марій Ел сусідній Росії.

У вересні 2016 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок, згідно з яким севастопольці Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваїтов та Нурі Прімов, що проходили по “справі Хізб ут-Тахрір”, отримали по п’ять років виправної колонії загального режиму.

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