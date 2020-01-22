З російської колонії вперше вийшов фігурант "справи Хізб ут-Тахрір"

"Рустем Ваїтов виглядає як людина, що відсиділа у колонії п'ять років. Тому, в першу чергу, ми зараз попрямуємо в діагностичний центр, де йому зроблять МРТ. І завтра після обіду вже будемо вдома, в Криму", – сказав адвокат, який зустрів його після виходу з колонії.

Ваїтов став першим кримським ув'язненим, заарештованим після російської анексії півострова у "справі Хізб ут-Тахрір", який звільнився, відбувши весь термін ув'язнення. Чоловіка засудили за частиною 2 статті 205.5 КК Росії ("Участь в діяльності терористичної організації"). У вересні 2016 року Ваїтова засудили до 5 років колонії загального режиму.

Як повідомлялося раніше в УНН, у в’язницях Росії та Криму перебувають 115 українських політв’язнів – Денісова.