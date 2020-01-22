С российской колонии впервые вышел фигурант "дела Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Один из фигурантов севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова освободили из российского заключения в колонии города Курган. Об этом "Крим.Реалии" сообщил его адвокат Эдем Семедляев, информирует УНН.
"Рустам Ваитов выглядит как человек, отсидевший в колонии пять лет. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас направимся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму", - сказал адвокат, который встретил его после выхода из колонии.
Ваитов стал первым крымским заключенным, арестованным после российской аннексии полуострова по "делу Хизб ут-Тахрир", который освободился, отбыв весь срок заключения. Мужчину осудили по части 2 статьи 205.5 УК России ("Участие в деятельности террористической организации"). В сентябре 2016 года Ваитова приговорили к 5 годам колонии общего режима.
Как сообщалось ранее в УНН, в тюрьмах России и Крыма находятся 115 украинских политзаключенных - Денисова.