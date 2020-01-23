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Звільнені фігуранти у "справі Хізб ут-Тахрір" прилетіли до окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Раніше "засуджені" за севастопольську "справу Хізб ут-Тахрір" і звільнені 22 січня Рустем Ваїтов і Нурі Прімов прилетіли до аеропорту Сімферополя в окупованому Росією Криму. В аеропорту їх зустрічали кримськотатарські активісти, адвокати й родичі, повідомляє "Крим.Реалії", інформує УНН.

Звільнені фігуранти у "справі Хізб ут-Тахрір" прилетіли до окупованого Криму

Повідомляється, що активісти подарували Ваїтову і Прімову національний чоловічий головний убір кримських татар.

"Це передали кримськотатарські активістки з Бахчисарая", - пояснила правозахисниця Лутфіє Зудієва.

Зазначається, що зараз Нурі Прімов і Рустем Ваїтов прямують додому. Ваїтов - у село Скворцово в будинок батьків, а Прімов - у село Штурмове під Севастополем. Там пройдуть дуа (молитви - ред.) з нагоди їх повернення до окупованого Криму.

Рустем Ваїтов відсидів 5 років у колонії російського міста Курган за звинуваченням в "участі в діяльності терористичної організації". 22 січня його звільнили по закінченню терміну ув'язнення. Нурі Прімов також 22 січня вийшов з російської колонії в Республіці Марій Ел РФ.

У вересні 2016 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок, згідно з яким севастопольці Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Прімов, що проходили по "справі Хізб ут-Тахрір", отримали по 5 років виправної колонії загального режиму.

Як повідомлялося раніше в УНН, з російської колонії вперше вийшов фігурант "справи Хізб ут-Тахрір".

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