Освобожденные фигуранты по "делу Хизб ут-Тахрир" прилетели в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Ранее "судимые" за севастопольское "дело Хизб ут-Тахрир" и освобожденные 22 января Рустам Ваитов и Нури Примов прилетели в аэропорт Симферополя в оккупированном Россией Крыму. В аэропорту их встречали крымскотатарские активисты, адвокаты и родственники, сообщает "Крим.Реалии", информирует УНН.
Сообщается, что активисты подарили Ваитову и Примову национальный мужской головной убор крымских татар.
"Это передали крымскотатарские активистки из Бахчисарая", - пояснила правозащитница Лутфие Зудиева.
Отмечается, что сейчас Нури Примов и Рустем Ваитов направляются домой. Ваитов - в село Скворцово в дом родителей, а Примов - в село Штурмовое под Севастополем. Там пройдут дуа (молитвы - ред.) по случаю их возвращения в оккупированный Крым.
Рустам Ваитов отсидел 5 лет в колонии российского города Курган по обвинению в "участии в деятельности террористической организации". 22 января его освободили по истечению срока заключения. Нури Примов также 22 января вышел из российской колонии в Республике Марий Эл РФ.
В сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор, согласно которому севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходивших по "делу Хизб ут-Тахрир", получили по 5 лет исправительной колонии общего режима.
Как сообщалось ранее в УНН, с российской колонии впервые вышел фигурант "дела Хизб ут-Тахрир".