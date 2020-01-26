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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Адвокат рассказала о приговоре фигурантам севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир": это второй срок

Киев • УНН

 • 18920 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Фигуранты севастопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Рустам Ваитов и Нури Примов после освобождения из российского заключения получили еще один тюремный срок в 8 лет. Об этом рассказала крымский адвокат Лиля Гемеджи в комментарии Крым.Реалии, передает УНН.

Адвокат рассказала о приговоре фигурантам севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир": это второй срок

“По сути, это второй срок для Нури и Рустема. Он подразумевает ряд ограничений, они касаются нахождения обоих уволенных в определенном месте, по месту регистрации или проживания, запретов на определенные действия. Запрет оставлять Симферопольский район, Крым, запрет на посещение публичных мероприятий. То есть, без ведома полиции человек не может никуда двинуться”, — рассказала адвокат.

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Гемеджи сказала, что такие ограничения существенно повлияют на жизнь Нури и Рустема.

“У последнего дочь — инвалид детства, которую необходимо постоянно возить по медицинским клиникам. Они находятся за пределами Симферопольского района. Это патовая ситуация: ребенку плохо, надо отвезти ее в больницу, но сначала необходимо получить разрешение сотрудников МВД (РФ). Мы можем сейчас только ходатайствовать на смену места жительства и регистрации”, — подытожила она.

Гемеджи выразила надежду на то, что российские законы по “Хизб ут-Тахрир” в конечном итоге удастся смягчить.

Рустам Ваитов отсидел пять лет в колонии российского города Курган по обвинению в “участии в деятельности террористической организации”. 22 января его освободили по истечению срока заключения. Второй фигурант севастопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Нури Примов также 22 января вышел из российской колонии в Республике Марий Эл соседней России.

В сентябре 2016 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор, согласно которому севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходивших по “делу Хизб ут-Тахрир”, получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

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