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Адвокат одеського бізнесмена Галантерника: він не ховається від НАБУ, прописаний в Ізраїлі, а мешкає у Лондоні

Київ • УНН

 • 44374 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Одеський бізнесмен Володимир Галантерник, якого НАБУ нещодавно оголосило в міжнародний розшук, не ховається, стоїть на консульському обліку в Ізраїлі, а проживає у Лондоні. Про це заявила адвокат бізнесмена Ольга Просянюк у Facebook, передає УНН.

Адвокат одеського бізнесмена Галантерника: він не ховається від НАБУ, прописаний в Ізраїлі, а мешкає у Лондоні

“Методи роботи НАБУ не змінюються: не справою (роботою в процесуальній площині), а словом — вірніше публікаціями в ЗМІ, ведеться досудове розслідування і формування негативної думки в інформаційній площині.

Саме зі ЗМІ, наш клієнт — Галантерник Володимир Ілліч — дізнався про те, що його з незрозумілих причин оголосили в міжнародний розшук”, — повідомила адвокат.

Вона нагадала, що є всього дві підстави для оголошення особи в міжнародний розшук:

1. Місцезнаходження особи не відоме;
2. Особа перебуває за межами України і не з’являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення.

“Володимир Ілліч з 2017 року не проживає в Україні і не має зареєстрованого місця проживання, про що було повідомлено НАБУ ще 05.10.2021р. При цьому Клієнт надав органу досудового розслідування всі документи та інформацію про своє місце проживання на території іншої держави, а також підтвердження того, що він перебуває на консульському обліку в державі Ізраїль.

Жодних повідомлень, повісток чи інших процесуальних документів за офіційною адресою Володимира Ілліча не надходило.

Відповідно, будь-які правові підстави для оголошення пана Галантерника в розшук відсутні”, — підкреслила Просянюк.

За її словами, Галантерник розцінює претензії НАБУ і САП виключно як політичне переслідування і впевнений, що доведе свою непричетність в суді.

“Володимир Ілліч не ухиляється від слідства, має намір і бажає всіляко співпрацювати з українськими органами правопорядку, але виключно в рамках чинного законодавства”, — підкреслила адвокат.

В якості підтвердження свого місцеперебування Галантерник надав фото на фоні знаменитого колеса огляду в Лондоні.

Контекст

Володимир Галантерник фігурує у так званій “земельній” справі мера Одеси Геннадія Труханова. Суть звинувачень НАБУ і САП зводиться до того, що в період 2016-2019 років мерія міста виділяла землю під забудову рішеннями сесій, а не за результатом земельних аукціонів.

Версію звинувачення називають спірною з причини того, що саме положення Кабміну про проведення земельних аукціонів з’явилося тільки 5 жовтня цього року, а значить не могло застосовуватися в попередні роки.

Сам Труханов справу НАБУ називає політично вмотивованою, а його замовниками вбачає Михайла Саакашвілі та Аднана Ківана, які мають близькі стосунки з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою.

Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Причетність Ківана до справи Труханова побічно підтверджують свідчення експрокурора Одеської області в суді. Він заявив, що Ківан пропонував йому хабар у розмірі 1 млн доларів за підписання підозри Труханову.

До слова

ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого НАБУ звинувачувало у збитках держави.

Фігурант вже закритої справи “Роттердам+”, ексголова НКРЕКУ Дмитро Вовк розповів УНН, чому всупереч оголошеному НАБУ міжнародному розшуку його так і не видав Інтерпол.

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